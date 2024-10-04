Одно из богатейших семейств Америки решило избавиться от недвижимости

NYP: наследники династии Вандербильтов выставят на торги поместье на Род-Айленде

Наследники династии Вандербильтов решили избавиться от семейной недвижимости. Поместье на Род-Айленде ценой 3,5 миллиона долларов (332 миллиона рублей) выставят на торги, выяснил New York Post (NYP).

Аукцион проведет дом «Сотбис» — торги пройдут с 17 по 31 октября. Предполагается, что ставки начнутся от 1-2 миллионов долларов. Конная ферма, известная как Сэнди-Пойнт, располагается в Портсмуте и была построена в 1902 году по заказу Реджинальда Клейпула Вандербильта, железнодорожного магната и заядлого конезаводчика.

Роскошная усадьба стала символом «Позолоченного века», когда свое богатство наживали известнейшие американские династии. В эпоху своего расцвета поместье было местом притяжения знати Род-Айленда: здесь часто устраивались светские рауты и экстравагантные вечеринки. На участке в 2,5 гектара обустроены 24 конюшни и просторный крытый манеж площадью 1400 квадратных метров. Площадь самого дома составляет 2,8 тысячи квадратных метров, здесь разместилось восемь спален и пять ванных.

Ранее на продажу выставили кондоминиум в башне Trump Tower — по соседству с пентхаусом ее владельца, экс-президента Дональда Трампа. Объект выставлен на продажу впервые за тридцать лет и предлагает вид на Эмпайр-стейт-билдинг и Центральный парк.