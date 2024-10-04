Ведущий культового шоу рассказал о безденежье и алкоголизме

Британский ведущий Келли заявил, что растратил все деньги и пил много алкоголя

Бывший ведущий культового британского телешоу Stars In Their Eyes Мэттью Келли заявил, что растратил все заработанные во время пика карьеры деньги и пил много алкоголя. Слова телезвезды передает Daily Star.

По словам 74-летнего Келли, из-за того, что он потратил все средства, ему приходится продолжать работу на телевидении вопреки своему желанию. Телеведущий посетовал, что ему следовало откладывать деньги на будущее. При этом он не раскрыл, на что тратил средства. «Что ж, деньги были, но их уже нет», — поиронизировал он.

Келли также рассказал, что раньше употреблял много алкоголя. Он признался, что решил бросить пить после трех месяцев постоянного злоупотребления спиртным. Телеведущий заверил, что ежедневно замечает позитивный эффект отказа от вредной привычки.

Ранее генеральный директор телеканала «Пятница!» Николай Картозия рассказал, что в прошлом злоупотреблял алкоголем. Он заявил, что из-за зависимости от спиртного его несколько раз помещали в реанимацию.