Возлюбленная Тимати показала лицо до и после нанесения макияжа

Возлюбленная российского рэпера Тимати (настоящее имя — Тимур Юнусов) Валентина Иванова показала лицо до и после нанесения макияжа. Соответствующая публикация появилась в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Избранница исполнителя разместила ролик, в котором сначала предстала без косметических средств на лице, демонстрируя естественную внешность без дефектов. Затем звезда нанесла на кожу увлажняющий крем, консилер, румяна и фиксирующий гель для бровей.

Она завершила мейкап карандашом для губ и показала результат. «Мой любимый макияж-пятиминутка», — подписала она.

В сентябре одна деталь во внешности возлюбленной Тимати в прозрачном боди смутила пользователей сети. Модель позировала в черном прозрачном боди, сквозь которое просвечивало ее обнаженное тело. Помимо этого, она надела кожаный плащ и грубые ботинки.