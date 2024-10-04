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20:27, 4 октября 2024Из жизни

Взломщик убрался в доме женщины и приготовил ей ужин

В Британии взломщик убрался дома у жертвы, выбросил мусор и приготовил ей ужин

Фото: Shutterstock / Fotodom

Жительница Великобритании вернулась домой и обнаружила, что кто-то убрался в ее отсутствие. Об этом пишет BBC News.

Когда женщина пришла с работы, то нашла на столе записку со следующим текстом: «Не волнуйся, будь счастлива и ешь с удовольствием». После этого выяснилось, что кто-то уже приготовил ужин из продуктов, которые были в холодильнике и кладовке. Кроме того, неизвестный вытащил мокрое белье из стиральной машины и развесил его сушиться в саду.

Взломщик также разобрал сумки с покупками, перебрал полки в холодильнике, выбросил старую губку и тряпку и положил новые, сменил насадки на электрических зубных щетках, распаковал коробку с новой парой обуви, рассортировал и вынес мусор. Кроме того, он поставил на стол пустой бокал, штопор и целую бутылку вина, а пустую бутылку убрал на полку. Неизвестный позаботился о кормушках для птиц, наполнив их смесью семян, убрал в дом горшки с растениями и, наконец, помыл пол шваброй. На столе в гостиной он поставил миску с конфетами.

Увидев все это, хозяйка дома испугалась и обратилась в полицию. По ее словам, она не находила себе места, опасаясь возвращения неизвестного. Поскольку женщина жила одна, она решила временно переехать к подруге.

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Спустя две недели хозяин другого дома, находившегося неподалеку, через камеру наблюдения увидел, что в его отсутствие на участке что-то происходит. Он попросил зятя зайти к нему. Тот застал возле дома пьяного мужчину с бокалом вина и вызвал полицию. Тот уже успел вскрыть дверь в дом, принять душ и поесть.

Преступником оказался 36-летний Дэмиан Войниловиц. Он вламывался в чужие дома, потому что ему негде было жить. Суд также выяснил, что прежде он уже совершал другие административные правонарушения. Мужчина признал свою вину и извинился перед пострадавшими. Его приговорили к 22 месяцам тюрьмы.

Ранее сообщалось, что в американском штате Вашингтон вежливый вор забрался в дом, поел и помыл за собой посуду перед уходом. Взломщик не взял ничего, кроме еды.

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      Антонина Черташ
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