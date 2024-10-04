YouTube увеличит длину Shorts

YouTube с 15 октября увеличит максимальную длину Shorts до трех минут

YouTube намерен увеличить максимальную длину коротких роликов Shorts. Об этом говорится в официальном блоге видеоплатформы.

«Начиная с 15 октября вы можете загружать Shorts длиной до трех минут. Также мы будем работать над улучшением рекомендаций для более длинных Shorts в ближайшие месяцы», — сообщили разработчики.

Уточняется, что соответствующее решение было принято исходя из запросов создателей контента.

Ранее вице-спикер Госдумы Борис Чернышов опроверг якобы вышедшее от его имени заявление, что YouTube в России полностью заблокируют после подключения блогеров к монетизации на российских видеохостингах.