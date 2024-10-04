Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
07:16, 4 октября 2024Интернет и СМИ

YouTube увеличит длину Shorts

YouTube с 15 октября увеличит максимальную длину Shorts до трех минут

Фото: Jaque Silva / Globallookpress.com

YouTube намерен увеличить максимальную длину коротких роликов Shorts. Об этом говорится в официальном блоге видеоплатформы.

«Начиная с 15 октября вы можете загружать Shorts длиной до трех минут. Также мы будем работать над улучшением рекомендаций для более длинных Shorts в ближайшие месяцы», — сообщили разработчики.

Уточняется, что соответствующее решение было принято исходя из запросов создателей контента.

Ранее вице-спикер Госдумы Борис Чернышов опроверг якобы вышедшее от его имени заявление, что YouTube в России полностью заблокируют после подключения блогеров к монетизации на российских видеохостингах.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      «Видели все». Украинские военные установили камеры в Угледаре и осложнили снабжение российских войск

      Ким Чен Ын пригрозил Южной Корее ядерным ударом

      Российский губернатор раскрыл подробности пожара на нефтебазе после падения дрона ВСУ

      В Госдуме поддержали идею о введении налога на бездетность

      Москвичам рассказали о температурном рекорде

      Крокодил напал на дрессировщика на глазах у десятков зрителей

      Мужчина наткнулся на необычную находку в квартире и получил зловещее предостережение

      Опубликованы кадры мощного пожара на нефтебазе в регионе России

      Найдена причина разных зарплат на одинаковых должностях

      В Госдуме вспомнили Гитлера и обратились к генсеку НАТО

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше