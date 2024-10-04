Женщина украла чемодан майонеза из супермаркета

В Новой Зеландии женщина украла майонез из супермаркета, набив им чемодан

Жительница Новой Зеландии решила украсть майонез из супермаркета и попалась. Об этом сообщает NZ Herald.

Инцидент произошел в городе Окленд в воскресенье, 29 сентября. Женщина зашла с чемоданом в магазин сети Woolworths Roselands и, набив багаж банками с майонезом бренда Best Foods, вышла через главный вход. Платить она не стала. Всего она украла майонеза на сумму около 200 новозеландских долларов (около 11,8 тысячи рублей).

Около полудня в полицию позвонили сотрудники супермаркета и передали правоохранителям подробное описание преступницы. «Подразделения провели мобильное патрулирование в этом районе и обнаружили женщину, подходящую под описание и везущую чемодан, на автобусной остановке на Порчестер-роуд», — сообщил инспектор Мэтт Хойес. Затем майонез вернули в супермаркет. Полиция поблагодарила внимательных граждан, которые помогли быстро найти и изъять украденный продукт.

32-летняя женщина предстанет перед окружным судом Манукау 14 октября по обвинению в краже.

Ранее сообщалось, что директор школьной столовой из США созналась в краже куриных крылышек и попала в тюрьму. Всего женщина украла крылышек на 1,5 миллиона долларов.