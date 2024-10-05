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02:11, 5 октября 2024Культура

Экс-воспитанник казахского детского дома рассказал о желании P. Diddy его усыновить

«Известия»: рэпер P.Diddy хотел усыновить ребенка из казахского детского дома

Фото: Danny Moloshok / Reuters

Бывший воспитанник казахского детского дома Рахим Рушанов рассказал, что его хотел усыновить скандальный рэпер P. Diddy (настоящее имя — Шон Комбс). Воспоминаниями о своей встрече с музыкантом он поделился в беседе с «Известиями».

По его словам, он познакомился с P. Diddy в 2011 году, когда тот приехал в Казахстан. Во время своего визита в страну рэпер посетил детдом, а Рушанову было поручено его сопровождать. «Он постоянно держал меня за руку — для меня это тогда выглядело как похвала. То он меня погладит, то по спинке побьет, thank you (спасибо — прим. "Ленты.ру") скажет, еще что-то», — рассказал собеседник издания.

Он поделился, что во время визита исполнитель сказал ему, что хочет забрать его с собой. После этого, как утверждает Рушанов, этот вопрос обсуждался около месяца, но идея так и не была реализована. «Сложилось так, что меня не получилось усыновить, потому что, как мне сказали, он хотел забрать только меня, а у меня были сестры еще в детдоме», — пояснил он.

В свою очередь, экс-директор детского дома отрицает, что Комбс высказывал такое желание. По ее словам, это могло быть чьей-то шуткой.

Ранее стало известно, что Комбс, которого обвиняют в организации секс-вечеринок, торговле людьми и изнасилованиях, объявил голодовку, потому что боится быть отравленным в тюрьме.

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      Марина Совина
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