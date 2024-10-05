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16:52, 5 октября 2024Мир

Поляки выразили недовольство действиями США

NYT: поляки недовольны строительством американской АЭС рядом с советской

Фото: Stephanie Lecocq / Reuters

Жители польского округа Хочево выразили недовольство действиями американской компании Westinghouse, планирующей возвести атомную электростанцию (АЭС) рядом с таким же объектом, который строил Советский Союз. Как выяснили журналисты The New York Times, позиция поляков вряд ли будет учтена властями.

«Проект уже нарушил размеренный ритм сельской жизни в Хочево. Местные жители разделились во мнениях по поводу плана: некоторые приветствуют перспективу более чистой и дешевой энергии, а другие в ужасе от реакторов, расположенных практически на пороге их домов», — отмечает издание.

По мнению местных чиновников, курирующих проект, «совершенно нормально, что не все поддерживают строительство АЭС». Тем не менее, по их словам, работы все равно будут проведены, так как АЭС «принесет колоссальную выгоду местным жителям».

Соглашение о возведении первой АЭС в Польше, состоящей из трех реакторов, было подписано в 2020 году. Стоимость работ оценивается в 35 миллиардов долларов. Недостроенная советская станция «Жарновец» расположена примерно в 16 километрах. Ее возводили с 1983 по 1990 год и фактически забросили после распада СССР.

Ранее также сообщалось, что Вашингтон выделит миллиарды долларов на строительство малых ядерных реакторов в Польше. Инициатива объяснялась необходимостью «защититься от влияния России», а также подпитать развитие экономики страны.

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      Олег Давыдов
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