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23:23, 5 октября 2024Культура

Российская певица рассказала о домогательствах со стороны известного артиста

Певица Бьянка рассказала о домогательствах со стороны известного артиста
Бьянка

Бьянка. Фото: Alexey Belkin / News.ru / Global Look Press

Российская певица Татьяна Липницкая, выступающая под псевдонимом Бьянка, рассказала в программе «Шоу Воли» на телеканале ТНТ, что пережила домогательства со стороны известного певца, который известен на всю страну как примерный семьянин. Об этом пишет StarHit.

Бьянка не стала называть имя артиста, лишь упомянув, что это взрослый женатый мужчина, ему около 60 лет и у него «очень много детей».

«Он известен на всю страну. Мы ехали с "Песни года" в одном поезде, все артисты. И этот неприятный взрослый мужчина, которому уже лет 60, бьет меня по попе и говорит: "А не хочешь в купе зайти? Посидим, Daft Punk послушаем". А он как раз со своей командой сидел в купе», — поведала исполнительница.

Певица призналась, что обиделась, расстроилась и разочаровалась. «Просто человек поет такие песни! Вы бы ни за что в жизни не подумали, что он такой козел!» — добавила Бьянка.

В августе в дом Бьянки через окно пробрались двое воров. Она предположила, что их испугал попугай, и грабители убежали. При этом певица решила, что не будет обращаться в полицию.

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      Марина Совина
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