В ЛНР рассказали о поведении ВСУ после освобождения Макеевки Россией

Марочко: после освобождения Макеевки в ЛНР Россией ВСУ начали оттягивать войска

Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) начало оттягивать свою группировку от Макеевки в Луганской народной республике (ЛНР) после освобождения населенного пункта российскими силами, рассказал ТАСС подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.

«Если мы говорим о поведении противника в районе населенного пункта Макеевка, то сейчас есть признаки того, что украинское командование начинает оттягивать свои войска на север и юг», — сообщил военный эксперт.

По его словам, украинские силы также предпринимают попытки возвести фортификационные сооружения и усилить оборону в районах населенных пунктов Изюмское и Новое Харьковской области. Марочко назвал данные меры малоэффективными против выбранной Вооруженными силами (ВС) России тактики.

Ранее в Минобороны заявили, что под российский контроль перешли села Вишневое, Крутой Яр и Верхнекаменское, город Макеевка и поселок городского типа Нелеповка. Помимо этого, российские войска взяли под контроль город Угледар.