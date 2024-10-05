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15:19, 5 октября 2024Мир

В Лондоне почтили память пережившего премьерство Трасс салата

В Лондоне установили табличку в память о пережившем премьерство Трасс салате

Фото: Jose Luis Magana / AP

В Лондоне решили почтить память салата, пережившего премьерство Лиз Трасс, и установили в его честь фальшивую мемориальную табличку. Об этом пишет британское издание The Guardian.

Уточняется, что именно в супермаркете Tesco в районе Уолтемстоу, где появилась табличка, в сентябре 2022 года был куплен салат-латук. Журналисты Daily Star установили на овоще веб-камеру, чтобы проверить, будет ли он храниться дольше, чем пробудет на должности премьер-министр. В итоге салат «продержался» дольше на несколько дней.

20 октября 2022 года Трасс объявила о своем уходе с поста премьер-министра Великобритании. Она заявила, что не справляется с возложенными на нее обязанностями. Ее премьерство стало самым непродолжительным в истории королевства.

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      Алина Черненко
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