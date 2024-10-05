Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
22:24, 5 октября 2024Россия

В российском регионе произошло смертельное ДТП с лосем

В Омской области четверо скончались после ДТП с лосем

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

В Омской области четверо скончались после ДТП с лосем. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Зверь внезапно вышел на дорогу перед LADA Granta, водитель наехал на него, а после вылетел на встречную полосу — там столкнулся с Toyota Yaris.

В ДТП погибли четыре человека — пассажир иномарки, водитель LADA Granta и два его пассажира. Еще четырех человек доставили в больницу.

Ранее сообщалось, что машина экс-депутата Госдумы от КПРФ Валерия Рашкина попала в ДТП с лосем в Саратовской области. Авария произошла между селами Широкое и Большая Каменка. Отмечается, что животное сбили на автомобиле Lada Largus, в котором экс-парламентарий в 2021 году перевозил разделанную тушу лося.

Что думаешь? Оцени!
      Юлия Мискевич
      Обсудить
      Последние новости

      На Украине призвали «перенести войну в Беларусь»

      Первая ракетка мира сделал предложение российской теннисистке

      В российском регионе произошло смертельное ДТП с лосем

      Женщина с дробовиком взяла в заложники несколько человек в роддоме больницы

      Беспилотник сбили в российском регионе

      Нетаньяху ответил на призыв Макрона прекратить поставки оружия Израилю

      Российская РСЗО уничтожила пункт дислокации ВСУ в Донбассе

      Израиль признал поражение двух авиабаз иранскими ракетами

      В ДНР назвали число пострадавших от обстрелов ВСУ

      На нефтяном рынке произошел приток трейдеров-оппортунистов

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше