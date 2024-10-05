В российском регионе произошло смертельное ДТП с лосем

В Омской области четверо скончались после ДТП с лосем

В Омской области четверо скончались после ДТП с лосем. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Зверь внезапно вышел на дорогу перед LADA Granta, водитель наехал на него, а после вылетел на встречную полосу — там столкнулся с Toyota Yaris.

В ДТП погибли четыре человека — пассажир иномарки, водитель LADA Granta и два его пассажира. Еще четырех человек доставили в больницу.

Ранее сообщалось, что машина экс-депутата Госдумы от КПРФ Валерия Рашкина попала в ДТП с лосем в Саратовской области. Авария произошла между селами Широкое и Большая Каменка. Отмечается, что животное сбили на автомобиле Lada Largus, в котором экс-парламентарий в 2021 году перевозил разделанную тушу лося.