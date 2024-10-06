Азербайджан призвал Армению отказаться от провокационных шагов

МИД Азербайджана: Армения должна отказаться от провокационных шагов

Армения должна отказаться от провокационных шагов для урегулирования конфликта с Азербайджаном. Об этом заявило министерство иностранных дел Азербайджана, сообщение опубликовано на сайте ведомства.

Министерство призвало Армению отказаться от провокационных шагов после принятия итогового документа на саммите Международной организации Франкофонии (МОФ). Баку обвинил Ереван в продвижении норм, направленных против суверенитета и территориальной целостности страны.

«Попытки Армении навязать международному сообществу свои фейковые нарративы провалились даже в формате, где Азербайджан не является членом, и несмотря на открытую поддержку Франции», — заявили в азербайджанском МИД.

Ранее депутаты парламента Азербайджана захотели расторгнуть ряд соглашений с США и запретить в стране деятельность Агентства США по международному развитию (USAID). Предложение стало ответом на обращение американских конгрессменов к госсекретарю США Энтони Блинкену.