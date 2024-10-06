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23:03, 6 октября 2024Интернет и СМИ

Дуров заявил о желании опубликовать автобиографию

Дуров заявил о желании опубликовать «истории из жизни» в Telegram

Фото: Albert Gea / Reuters

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров заявил о желании делиться «историями из жизни». Об этом он рассказал в своем официальном Telegram-канале.

«Приближаясь к своему 40-летию, я понимаю, что у меня есть много историй из жизни, которые я могу рассказать. Стоит ли мне начать публиковать их здесь?» — спросил миллиардер у своих подписчиков.

На Telegram-канал Дурова подписано 13,4 миллиона человек. На момент публикации новости пост бизнесмена набрал более 720 тысяч просмотров. Около 79 тысяч пользователей проголосовали за то, чтобы Дуров делился своей автобиографией, а 7,3 тысячи высказались против.

Ранее Дуров заявил, что Telegram уже несколько лет раскрывает телефоны и IP-адреса преступников. По его словам, администрация мессенджера предоставляла эти данные, если получала обоснованный юридический запрос. В частности, отметил Дуров, Telegram раскрывал данные преступников властям Бразилии и стран Европейского союза.

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      Марина Совина
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