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14:16, 6 октября 2024Мир

Германия впервые за долгое время одобрила поставки оружия в одну страну

Spiegel: Германия впервые за долгое время одобрила поставки оружия в Турцию

Фото: Fabian Bimmer / Reuters

Правительство Германии впервые за долгое время одобрило поставки оружия в Турцию на сотни миллионов евро. Об этом пишет Spiegel со ссылкой на источники.

Как сообщается, Федеральный совет безопасности ФРГ впервые за несколько лет одобрил крупномасштабный экспорт оружия в Турцию. Анкара получит 100 ракет класса «земля-воздух» и торпед для ВМС Турции, а также технику для модернизации подводных лодок и фрегатов.

Также производитель ракетных вооружений MBDA получил разрешение на поставку в страну 100 управляемых ракет для противовоздушной обороны кораблей. «В общей сложности объем выданных разрешений, вероятно, составит около 336 миллионов евро», — подчеркивает издание.

В октябре 2019 года Германия решила прекратить поставки оружия в Турцию из-за операции в Сирии. Бывший глава МИД ФРГ Хайко Маас отмечалл, что с 2016 года власти Германии занимают жесткую позицию в отношении экспорта оружия в Турцию.

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