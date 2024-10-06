Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
08:37, 6 октября 2024Мир

Итальянские фирмы уличили в поставке некачественных деталей для Boeing

Две фирмы-подрядчика обвинили в поставке некачественных деталей для Boeing

Фото: Toby Melville / Reuters

Две итальянские фирмы-подрядчика и семь физлиц обвинили в поставке несоответствующих требованиям безопасности деталей для Boeing 787 Dreamliner. Об этом сообщило агентство Reuters.

Отмечается, что в конце 2021 года компания Boeing уличила поставщиков в передаче компонентов, произведенных ненадлежащим образом. По информации источников агентства, подозрение пало на Manufacturing Process Specification (MPS) и обанкротившуюся Processi Speciali.

В свою очередь, среди физлиц фигурантами дела стали Антонио Ингроссо и его отец Винченцо, возглавлявшие MPS и Processi Speciali соответственно. По версии следствия, подконтрольные им компании передавали Leonardo-Aerostrutture детали, произведенные из более дешевых материалов и не соответствовавшие нормам изготовления.

«Это привело к созданию деталей самолетов со значительно более низкими статическими и прочностными характеристиками, что повлияло на безопасность полетов», — говорится в заявлении прокуратуры.

Уточняется, что впоследствии это могло нанести ущерб безопасности самолетов и заставить Boeing отправить транспорт на внеплановое техобслуживание.

Ранее самолет ирландской бюджетной авиакомпании Ryanair загорелся в аэропорту Европы. Во время подготовки ко взлету в авиагавани Бриндизи на юго-востоке Италии у Boeing 737-800 произошло возгорание двигателя. В этот момент на борту лайнера находились пассажиры.

Что думаешь? Оцени!
      Евгений Силаев
      Обсудить
      Последние новости

      В Москве прошел финал конкурса «Мисс Россия-2024». Кого признали самой красивой девушкой страны?

      Российский врач и телеведущий раскрыл простой продукт для защиты от рака

      В Госдуме объяснили успешность прогнозов Жириновского

      Итальянские фирмы уличили в поставке некачественных деталей для Boeing

      Попытки терактов в трех российских регионах пресекли

      Российский боец заявил о найденных детях среди оставшихся в Угледаре граждан

      В Германии спрогнозировали переход всей территории ДНР под контроль России

      В российском регионе силы ПВО сбили беспилотник

      Украине предложат «конкретные шаги» для членства в НАТО

      В украинском городе после визита Зеленского ввели ряд ограничений

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше