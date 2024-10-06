Итальянские фирмы уличили в поставке некачественных деталей для Boeing

Две фирмы-подрядчика обвинили в поставке некачественных деталей для Boeing

Две итальянские фирмы-подрядчика и семь физлиц обвинили в поставке несоответствующих требованиям безопасности деталей для Boeing 787 Dreamliner. Об этом сообщило агентство Reuters.

Отмечается, что в конце 2021 года компания Boeing уличила поставщиков в передаче компонентов, произведенных ненадлежащим образом. По информации источников агентства, подозрение пало на Manufacturing Process Specification (MPS) и обанкротившуюся Processi Speciali.

В свою очередь, среди физлиц фигурантами дела стали Антонио Ингроссо и его отец Винченцо, возглавлявшие MPS и Processi Speciali соответственно. По версии следствия, подконтрольные им компании передавали Leonardo-Aerostrutture детали, произведенные из более дешевых материалов и не соответствовавшие нормам изготовления.

«Это привело к созданию деталей самолетов со значительно более низкими статическими и прочностными характеристиками, что повлияло на безопасность полетов», — говорится в заявлении прокуратуры.

Уточняется, что впоследствии это могло нанести ущерб безопасности самолетов и заставить Boeing отправить транспорт на внеплановое техобслуживание.

Ранее самолет ирландской бюджетной авиакомпании Ryanair загорелся в аэропорту Европы. Во время подготовки ко взлету в авиагавани Бриндизи на юго-востоке Италии у Boeing 737-800 произошло возгорание двигателя. В этот момент на борту лайнера находились пассажиры.