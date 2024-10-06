Макрон заявил о необходимости прекратить огонь в Ливане и Газе

BFMTV: Макрон призвал Нетаньяху прекратить огонь в Ливане и Газе

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о необходимости прекращения огня в Ливане и секторе Газа. Об этом сообщил телеканал BFMTV со ссылкой на заявление Елисейского дворца.

В телефонном разговоре с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху он уточнил, что пришло время для урегулирования конфликта.

Стороны обсудили ситуацию на Ближнем Востоке «с учетом дружественного характера отношений Франции и Израиля».

Ранее Макрон призвал к прекращению поставок оружия Израилю. Политик отметил, что в настоящее время главной задачей является недопущение эскалации конфликта в Ливане.