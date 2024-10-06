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10:59, 6 октября 2024Экономика

Москвичей предупредили о редком погодном явлении в ночь на понедельник

Москвичей предупредили о ливнях и возможной грозе в ночь на понедельник

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что в ночь на понедельник, 7 октября, выпадет до 20 миллиметров осадков. Об этом он сообщил РИА Новости.

По его словам, в ночь на понедельник стоит даже ожидать грозу, что для октября является очень редким явлением.

«При прохождении теплого фронта будет лить как из ведра: до 20 миллиметров осадков. Также не исключена гроза, что в октябре случается крайне редко — раз в 3-4 года. Температура воздуха составит плюс 8-11 градусов», — рассказал Тишковец.

Ранее стало известно, что сентябрьская погода в Москве побила рекорд, который держался с начала XVIII века.

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      Андрей Шеньшаков
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