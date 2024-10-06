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21:17, 6 октября 2024Бывший СССР

На Украине раскрыли отношение Запада к действиям ВСУ в Курской области

Экс-полковник СБУ Стариков: Запад смеется над действиями ВСУ в Курской области

Фото: Unsplash

Полковник СБУ в отставке Олег Стариков заявил, что западные страны уже смеются над стремлением Украины перехватить инициативу в конфликте с Россией. Его слова приводит РИА Новости.

По словам Старикова, на Западе уже смеются над действиями Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области. «Войны ведутся по законам войны, а не по сценариям для фильмов. Запад уже смеяться стал», — отметил он.

Бои в Курской области идут с 6 августа. Контроль над всей территорией региона будет восстановлен, заверил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Вечером 10 сентября стало известно, что российские войска начали масштабное контрнаступление в приграничье.

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      Марина Совина
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