На Украине раскрыли отношение Запада к действиям ВСУ в Курской области

Экс-полковник СБУ Стариков: Запад смеется над действиями ВСУ в Курской области

Полковник СБУ в отставке Олег Стариков заявил, что западные страны уже смеются над стремлением Украины перехватить инициативу в конфликте с Россией. Его слова приводит РИА Новости.

По словам Старикова, на Западе уже смеются над действиями Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области. «Войны ведутся по законам войны, а не по сценариям для фильмов. Запад уже смеяться стал», — отметил он.

Бои в Курской области идут с 6 августа. Контроль над всей территорией региона будет восстановлен, заверил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Вечером 10 сентября стало известно, что российские войска начали масштабное контрнаступление в приграничье.

