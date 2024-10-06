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15:36, 6 октября 2024Бывший СССР

На Украине в День учителя сожгли портреты русских писателей

На Украине в День учителя сожгли портреты русских писателей Пушкина и Толстого

Фото: Russian Look / Globallookpress.com

На Украине в День учителя сотрудники «Гончаренко центр», действующего под руководством депутата Верховной Рады Алексея Гончаренко (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга), сожгли портреты русских писателей. Соответствующее видео публикует украинский блогер Анатолий Шарий в своем Telegram-канале.

На размещенных кадрах видно, как преподаватели вместе с детьми поджигают мольберты с портретами поэта Александра Пушкина и писателя Льва Толстого. Кроме того, этим действиям подвергся портрет автора романа «Преступление и наказание» Федора Достоевского.

«Пришла пора проститься со всем русским», — описал акцию украинский законодатель, а затем удалил свой пост, не объяснив причины своего решения.

Ранее сообщалось, что в Ужгороде сожгли автомобиль Красного Креста. Уточнялось, что на Украине начали жечь не только военные машины, но и гуманитарные.

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      Мария Винар
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