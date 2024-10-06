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11:19, 6 октября 2024Интернет и СМИ

На Западе указали на важную деталь продвижения России на фронте

Журналист Боуз: на Западе не имеют представления о масштабах продвижения России

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Большинство людей на Западе не имеют представления о масштабах продвижения Вооруженных сил (ВС) России и протяженности линии фронта. Об этом заявил ирландский журналист Чей Боуз на своей странице в соцсети X.

Боуз отметил, что общая протяженность линии фронта на Украине составляет более тысячи километров. Он указал на важную деталь продвижения России на фронте и добавил, что большинство американцев и европейцев не представляют масштабы конфликта.

«Легионы людей, противостоящих друг другу в сценах, напоминающих Первую мировую войну», — подчеркнул журналист. Он отметил, что ВС России постоянно продвигаются вдоль линии фронта, несмотря на масштаб противовостояния.

Ранее бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор похвалил тактику президента России Владимира Путина на Украине. По его мнению, сдержанная тактика Путина отлично сработала и позволила России добиться успехов на поле боя.

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