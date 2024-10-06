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21:58, 6 октября 2024Интернет и СМИ

На Западе заявили о трудностях разведки США при сборе данных о планах ХАМАС

Politico: разведка США испытывает трудности при сборе данных о планах ХАМАС
СюжетВойна Израиля с ХАМАС

Фото: Pixabay

Разведывательные службы США испытывают трудности при сборе данных о планах палестинского радикального движения ХАМАС, об этом заявила западная газета Politico.

По информации ее источников, американская сторона активизировала сбор информации в секторе Газа после того, как была застигнута врасплох атакой на Израиль 7 октября прошлого года.

«Однако остаются пробелы в том, что касается именно тех разведданных, которые могут сыграть ключевую роль с точки зрения поиска пути к прекращению конфликта», — говорится в материале.

Спустя год после нападения ХАМАС на Израиль американская разведка все еще сталкивается с трудностями в попытке понять внутреннюю политику движения и долгосрочные цели. Эти сведения необходимы, чтобы избежать полномасштабной войны на Ближнем Востоке.

В течение десятилетий Соединенные Штаты не считали приоритетом сбор данных о секторе Газа и ХАМАС, года оказалось недостаточно для исправления этой ситуации, пишет издание. Для администрации президента США Джо Байдена ключевыми направлениями разведки остаются другие кризисы за рубежом, в том числе конфликт между Израилем и «Хезболлой», конфликт на Украине и угрозы со стороны Китая.

Ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш накануне годовщины вторжения ХАМАС в Израиль призвал участников конфликта и мировое сообщество «прекратить страдания» на Ближнем Востоке.

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      Марина Совина
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