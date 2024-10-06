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13:27, 6 октября 2024Интернет и СМИ

Неизвестные сорвали концерт популярной российской блогерши

Неизвестные сорвали концерт блогерши рэп-исполнительницы Анны Ениной

Кадр: Telegram-канал Mash

Неизвестные сорвали концерт популярной российской блогерши и рэп-исполнительницы Анны Ениной. Об этом сообщает Mash в Telegram.

Подростки устроили бунт перед клубом «Чермет», где давала концерт Енина. Молодежь толпилась у заведения и скандировала: «Пропустите!». Рэперша успела спеть полторы песни, после чего толпу выгнали на улицу из-за сообщений о минировании. 

Концерт Ениной был анонсирован еще в августе. Тогда министр культуры области Наталия Щелканова потребовала повысить возрастной ценз, после чего администрации «Чермета» пришлось согласиться на условия. В итоге тогда поступила ложная информация о взрывчатке внутри клуба, концерт отменили. Предположительно, о якобы минировании площадки сообщил поклонник, которого не впустили на выступление артистки из-за возраста. 

Аналогичная ситуация произошла в Волгограде 3 октября. За час до концерта охранники местного клуба отказались впускать тех, кому меньше 16 лет. Блогерша в августе уже жаловалась в полицию на недоброжелателей, которые срывают ее выступления. По ее словам, она лишается почти 100 тысяч рублей за каждое сорванное выступление.

Ранее Енина встретилась с главой Лиги безопасного интернета (ЛБИ) Екатериной Мизулиной из-за того, что ее концерты начали отменять и назвала ее феминистично настроенной женщиной.

Енина прославилась благодаря видео в TikTok о феминизме. Позднее она начала брать интервью у треш-блогеров и других инфлюэнсеров.

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      Олег Давыдов
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