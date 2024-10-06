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21:10, 6 октября 2024Мир

Нетаньяху оценил возможный запрет поставок оружия Израилю

Нетаньяху заявил Макрону, что запрет поставок оружия Израилю усилит силы Ирана

Фото: Eduardo Munoz / Reuters

Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху в ходе телефонного разговора с президентом Франции Эммануэлем Макроном заявил, что запрет на поставки оружия Израилю только усилит «ось зла» во главе с Ираном. Его слова приводит РИА Новости.

«Поскольку Иран поддерживает все звенья иранской оси террора, от друзей Израиля ожидается, что они поддержат его, а не будут налагать на него ограничения, которые только усилят иранскую ось зла», — говорится в сообщении канцелярии израильского премьера.

Нетаньяху также отметил, что действия Израиля против движения «Хезболла» создают возможность для изменения ситуации в Ливане для достижения стабильности, безопасности и мира во всем регионе.

Ранее командующий военно-морскими силами Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана контр-адмирал Алиреза Тангсири заявил, что Иран готов к любому сценарию полномасштабной войны с Израилем. По его словам, Иран находится в состоянии конфронтации с Израилем в течение 44 лет и регулярно отрабатывает сценарии возможного противостояния.

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      Марина Совина
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