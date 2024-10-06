Президент Казахстана предложил строительство АЭС международному консорциуму

Токаев: международный консорциум должен построить АЭС в Казахстане

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что строительством и эксплуатацией первой атомной электростанции (АЭС) в стране должен заниматься международный консорциум. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным агентства, Токаев провел брифинг для представителей СМИ, на котором и рассказал о том, что в случае одобрения гражданами на референдуме возводить первую АЭС в стране будет международный консорциум. Президент Казахстана отметил, что его личное видение этого вопроса состоит в том, что в стране должен работать международный консорциум, который будет состоять из обладающих передовыми технологиями мировых компаний.

В воскресенье, 6 октября, в Казахстане проходит общенациональный референдум о строительстве АЭС. Речь идет о АЭС, которую планируют построить на побережье Балхаша к 2035 году. Президент Казахстана проголосовал на избирательном участке №211, который находится в Президентском центре.

Ранее сообщалось о том, что Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) готово поддержать Казахстан во время референдума по вопросу строительства АЭС.