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10:15, 6 октября 2024Бывший СССР

Раскрыта дата визита в Москву президента Киргизии Жапарова

Президент Киргизии Садыр Жапаров посетит Москву 7-8 октября

Фото: Владислав Ногай / ТАСС

Президент Киргизии Садыр Жапаров посетит Москву 7-8 октября. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на завотделом внешней политики администрации президента Киргизии Маратбек Азымбакиев.

По данным агентства, глава Кыргызской Республики примет участие в очередном заседании Совета глав государств СНГ. Завотделом внешней политики администрации президента отметил, что на заседании будут приняты важные решения, направленные на расширение и укрепление сотрудничества государств-участников Содружества в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах.

Ранее сообщалось, что Киргизия как член Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) должна поддержать Россию в конфликте с Киевом.

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      Анна Габай
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