Президент Киргизии Садыр Жапаров посетит Москву 7-8 октября

Президент Киргизии Садыр Жапаров посетит Москву 7-8 октября. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на завотделом внешней политики администрации президента Киргизии Маратбек Азымбакиев.

По данным агентства, глава Кыргызской Республики примет участие в очередном заседании Совета глав государств СНГ. Завотделом внешней политики администрации президента отметил, что на заседании будут приняты важные решения, направленные на расширение и укрепление сотрудничества государств-участников Содружества в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах.

Ранее сообщалось, что Киргизия как член Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) должна поддержать Россию в конфликте с Киевом.