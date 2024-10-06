ВКС России уничтожили переправу ВСУ через реку Оскол в районе Гороховатки

Российские военные уничтожили переправу Вооруженных сил Украины через реку Оскол в районе Гороховатки Харьковской области. Об этом агентство ТАСС сообщает со ссылкой на Минобороны.

Издание уточняет, что транспорт противника перевозил личный состав на ротацию.

«Летчики ВКС РФ точным попаданием авиационной бомбы с универсальным модулем планирования и коррекции уничтожили переправу ВСУ через реку Оскол», — сообщили в ведомстве.

Ранее стало известно о планах заселить Украину африканцами, чтобы спасти демографию.