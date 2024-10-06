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16:01, 6 октября 2024Бывший СССР

Российские военные уничтожили стратегическую переправу ВСУ

ВКС России уничтожили переправу ВСУ через реку Оскол в районе Гороховатки

Кадр: Минобороны РФ

Российские военные уничтожили переправу Вооруженных сил Украины через реку Оскол в районе Гороховатки Харьковской области. Об этом агентство ТАСС сообщает со ссылкой на Минобороны.

Издание уточняет, что транспорт противника перевозил личный состав на ротацию.

«Летчики ВКС РФ точным попаданием авиационной бомбы с универсальным модулем планирования и коррекции уничтожили переправу ВСУ через реку Оскол», — сообщили в ведомстве.

Ранее стало известно о планах заселить Украину африканцами, чтобы спасти демографию.

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      Андрей Шеньшаков
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