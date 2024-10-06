Российский боец рассказал об эвакуации жителей Обуховки

Морские пехотинцы эвакуировали 20 мирных жителей Обуховки в Курской области

Российские морские пехотинцы группировки войск «Север» эвакуировали из села Обуховка в Курской области 20 мирных жителей, в том числе новорожденного ребенка. Об этом рассказал боец позывным Жека, его слова приводит ТАСС.

«В момент захода в Обуховку непосредственно в близости с нашими позициями проживала женщина, которая была на девятом месяце беременности. И в момент выхода она уже родила», — рассказал боец.

Он добавил, что в основном в селе оставались пожилые люди. Всем им была оказана необходимая медицинская помощь.

Ранее появилось видео «дороги смерти» из подбитой техники ВСУ на курском фронте. Там встречаются скопления подбитой техники противника, российские войска отрабатывают по ней артиллерией и ударными дронами.