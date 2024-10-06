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08:15, 6 октября 2024Бывший СССР

Российский боец заявил о найденных детях среди оставшихся в Угледаре граждан

Боец ВС РФ Шаман: среди оставшихся в Угледаре мирных граждан обнаружили детей

Фото: Ukrainian Armed Forces / Reuters

Среди оставшихся в Угледаре, который находился под контролем Украины, мирных граждан обнаружили и молдых людей, и детей. Ою этом в беседе с ТАСС заявил замкомандира штурмового батальона группировки войск «Восток» с позывным Шаман.

«Практически во всем жилом секторе Угледара находятся сейчас мирные жители. Русскоговорящие из них большинство, также попадаются и молодые люди, попадаются дети, которые просто не смогли оттуда физически эвакуироваться», — подчеркнул боец ВС РФ.

Также, по словам Шамана, в настоящее время подразделения российской армии ждут подходящего момента, чтобы начать эвакуацию в безопасное место найденных здесь семей.

Ранее военнослужащий ВС России рассказал, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) заранее готовились к сдаче Угледара. Об этом говорит и то, что противник заранее вывез из города все основные средства поражения, а вглубь Украины были перемещены ценные радиолокационные установки.

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      Александра Синицына
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