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01:37, 6 октября 2024Россия

Российский лейтенант под обстрелами захватил пулеметное гнездо ВСУ

МО: лейтенант Кантулаев захватил пулеметное гнездо ВСУ и удержал под обстрелами

Фото: Stringer / Reuters

Российский лейтенант Рамазан Кантулаев, который руководит штурмовым подразделением в зоне специальной военной операции (СВО), смог занять важные рубежи и удержать их вопреки обстрелам со стороны противника. Он смог захватить пулеметное гнездо Вооруженных сил Украины (ВСУ) и уничтожить его вместе с расчетом и украинскими солдатами (до десяти человек), рассказали в Минобороны РФ, передает ТАСС.

«Грамотно организовав разведку, Рамазан обнаружил наиболее безопасные и скрытые пути подхода к позициям врага. Определив направления атаки штурмовых группам, лично возглавил одну из них. Дождавшись темного времени суток, штурмовики по сигналу перешли в наступление», — уточнили в оборонном ведомстве.

Как только рубеж был занят, Кантулаев сразу организовал оборону. Группе удалось удержать позиции до прихода подкрепления, несмотря на все попытки противника выбить их с новых позиций.

Ранее сообщалось, что ВС России создали первый «мешок» для ВСУ у Купянска в Харьковской области. В дальнейшем российские военные планируют создать неудобные условия для противника и постепенно затягивать этот «мешок».

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      Александра Синицына
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