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22:57, 5 октября 2024Бывший СССР

Военкоры заявили о создании первого «мешка» у Купянска

«РВ»: армия России создала первый «мешок» для ВСУ у Купянска

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Армия России создала первый «мешок» для Вооруженных сил Украины у Купянска в Харьковской области. Об этом сообщил Telegram-канал «Военкоры русской весны» («РВ»).

Отмечается, что в дальнейшем российские военные планируют создать неудобные условия для ВСУ и постепенно сужать «мешок».

«Ситуация по сравнению с другими направлениями не критична, но не в пользу ВСУ. Речь не идет сейчас о внезапном прорыве или наращивании большого кулака для удара, а о постепенном продвижении», — отметили военкоры.

Подчеркивается, что в ближайшее время на участке могут появиться еще три «мешка».

Ранее в Минобороны заявили, что под российский контроль перешли села Вишневое, Крутой Яр и Верхнекаменское, город Макеевка и поселок городского типа Нелеповка. Помимо этого, российские войска взяли под контроль город Угледар.

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      Евгений Силаев
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