Самолет загорелся во время посадки и попал на видео

Самолет американской авиакомпании Frontier Airlines, выполнявший рейс 1326 по маршруту Сан-Диего — Лас-Вегас, загорелся во время жесткой посадки в городе Лас-Вегас (штат Невада). Об этом сообщил телеканал CBS News со ссылкой на представителя аэропорта и авиакомпании.
Инцидент произошел в Международном аэропорту имени Гарри Рида. О пострадавших не сообщалось, пассажиры и экипаж были эвакуированы. Причина произошедшего в настоящее время устанавливается.
Возгорание воздушного судна также попало на видео, кадры публикует Telegram-канал Shot. На ролике видно, что пожар начался в средней и задней части самолета.
Ранее туристический катер вспыхнул во время рейса на Пхукете, Таиланд, и попал на видео. Судно перевозило туристов с острова Ко Рает на курорт Ко Нака Яй утром 3 октября. Сразу после высадки 22 человек в месте назначения катер отправился обратно. По пути один из двигателей вышел из строя и перегрелся, из-за чего на судне начался пожар.