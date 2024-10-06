Самолет загорелся во время посадки и попал на видео

CBS News: в аэропорту Лас-Вегаса во время посадки загорелся самолет рейса 1326

Самолет американской авиакомпании Frontier Airlines, выполнявший рейс 1326 по маршруту Сан-Диего — Лас-Вегас, загорелся во время жесткой посадки в городе Лас-Вегас (штат Невада). Об этом сообщил телеканал CBS News со ссылкой на представителя аэропорта и авиакомпании.

Инцидент произошел в Международном аэропорту имени Гарри Рида. О пострадавших не сообщалось, пассажиры и экипаж были эвакуированы. Причина произошедшего в настоящее время устанавливается.

Возгорание воздушного судна также попало на видео, кадры публикует Telegram-канал Shot. На ролике видно, что пожар начался в средней и задней части самолета.

Ранее туристический катер вспыхнул во время рейса на Пхукете, Таиланд, и попал на видео. Судно перевозило туристов с острова Ко Рает на курорт Ко Нака Яй утром 3 октября. Сразу после высадки 22 человек в месте назначения катер отправился обратно. По пути один из двигателей вышел из строя и перегрелся, из-за чего на судне начался пожар.