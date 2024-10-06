Судно с российскими удобрениями сочли «мегабомбой»

NYT: поврежденному судну Ruby с удобрениями из России ограничили вход в порты ЕС

Грузовое судно под флагом Мальты Ruby с российскими удобрениями на основе нитрата аммония несколько недель не может зайти в какой-либо порт Европы, хотя оно повреждено и нуждается в ремонте. Об этом написала газета The New York Times (NYT).

По данным издания, Ruby принадлежит компании Ruby Enterprise с Мальты. Судном управляет эмиратская фирма Serenity Shipping. 22 августа Ruby вышло из порта в Кандалакше в Мурманской области, чтобы доставить свой груз — 20 тысяч тонн нитрата аммония в Африку.

Позже судно село на мель и повредило корпус, гребной винт и руль. Это вынудило капитана искать помощи у берегов североевропейских стран. Когда Ruby приблизился к Великобритании, экс-посол Литвы в стране Эйтвидас Баярунас в колонке аналитического центра назвал судно «плавающей мегабомбой», а также предупредил о возможном российском саботаже, что привлекло внимание изданий.

«К сожалению, из-за спекуляций СМИ, которые распространились вокруг этого судна, портовые терминалы Великобритании неохотно принимают судно», — объяснили судовладельцы.

Ранее в финском порту Котка задержали судно с удобрениями, которые предположительно связаны с «российским олигархом», который находится в санкционном списке Евросоюза. Об этом написало издание Yle.