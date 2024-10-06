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22:17, 6 октября 2024Мир

В Британии указали на недоумение командиров ВСУ из-за ситуации в Донбассе

Меркурис: командование ВСУ в недоумении из-за ситуации на юге Донбасса

Фото: Kay Nietfeld / Globallookpress.com

Британский аналитик Александр Меркурис считает, что командиры Вооруженных сил Украины (ВСУ) находятся в недоумении из-за обрушения обороны в южной части Донбасса и не знают, что необходимо предпринять. Об этом он рассказал в блоге на своем YouTube-канале.

«У меня такое ощущение, что украинское командование, по сути, умыло руки в отношении того, что происходит в южной части Донбасса», — заявил эксперт.

Он указал на то, что на фоне освобождения российскими войсками все большего числа городов и поселков в Донецкой народной республике (ДНР) ВСУ выглядят дезорганизованными и даже не пытаются создать новые линии обороны или отвести войска с незащищенных позиций.

Ранее полковник СБУ в отставке Олег Стариков заявил, что западные страны уже смеются над стремлением Украины перехватить инициативу в конфликте с Россией. По его словам, войны ведутся по законам войны, а не по сценариям для фильмов.

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      Марина Совина
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