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08:02, 6 октября 2024Мир

В Германии спрогнозировали переход всей территории ДНР под контроль России

Полковник Тиле: вся территория ДНР может перейти под контроль России этой зимой

Фото: Alina Smutko / Reuters

Полковник бундесвера в отставке Ральф Тилле в своей статье для Focus.Online заявил, что вся территория ДНР может перейти под контроль России этой зимой.

По его словам, Российская армия продолжает наступление в Донбассе, в том числе, в направлении Красноармейска, который также имеет важное стратегическое значение. Он добавил, что российские военные «находятся неподалеку и укрепляют свои атакующие позиции».

Тилле считает, что в текущих реалиях Вооруженные силы Украины (ВСУ) должны перейти к обороне. «Перспектива возвращения (…) территорий отдалилась еще сильнее», — сказал он.

По словам полковника, неудачный визит президента Украины Владимира Зеленского в Соединенные Штаты, в ходе которого требования политика не были удовлетворены, только приближает переход всей территории ДНР под контроль России.

Ранее стало известно, что Вооруженные силы России (ВС РФ) взяли под контроль населенный пункт Желанное Второе. Отмечается, что он был освобожден подразделениями Южной группировки войск. ВС РФ нанесли поражение формированиям шести бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районах Резниковки, Звановки, Белой Горы и Максимильяновки в ДНР. Кроме того, были отражены три контратаки штурмовых групп мотопехотной и аэромобильной бригад ВСУ, а также бригады теробороны.

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      Марина Совина
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