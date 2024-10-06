В Госдуме высказались о законопроекте запрета пропаганды чайлдфри

Кузнецова: запрет чайлдфри — элемент в стратегии нацбезопасности России

Заместитель председателя Госдумы Анна Кузнецова высказалась о законопроекте запрета пропаганды чайлдфри. Об этом пишет РИА Новости.

По словам Кузнецовой, данная инициатива является одним из элементов реализации стратегии национальной безопасности России. «Она такая конкретная, очень однонаправленная, но, на самом деле, это отражение принципа сегодняшней семейной российской политики, сегодняшней ценностной нашей политики», — заявила она.

Кроме того, Кузнецова отметила, что помимо борьбы за суверенитет на фронте, властям необходимо бороться за нравственный и ценностный суверенитет. Инициатива о запрете пропаганды чайлдфри кажется «узкой», но, как уточнила вице-спикер Госдумы, она станет «оружием» в борьбе на демографичеком фронте.

Законопроект о запрете пропаганды чайлдфри внесли в Госдуму 25 сентября. Правительство России поддержало предлагаемые поправки. В отзыве кабмина говорится, что «концепция законопроекта, направленного на сохранение и укрепление традиционных российских духовно-нравственных ценностей и создание эффективного механизма по их защите, заслуживает внимания», однако критерии понятия «отказ от деторождения» требуют уточнения.