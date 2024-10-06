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21:35, 6 октября 2024Мир

В ХАМАС отказались отступить от переговорных позиций по Газе

В ХАМАС заявили, что не отступят от переговорных позиций с Израилем по Газе
СюжетВойна Израиля с ХАМАС

Фото: Amir Cohen / Reuters

Палестинское движение ХАМАС отказалось отступать от своих позиций на переговорах о прекращении огня в секторе Газа. Об этом заявил член политбюро движения Халиль аль-Хейя, передает ТАСС.

Как пояснил аль-Хейя, ХАМАС не согласится на те условия, которые отвергли ранее, и не позволит Израилю навязать за столом переговоров то, «чего он не смог добиться силовыми методами».

Он также подчеркнул, что движение за прошедший год переговоров «проявило всю необходимую ответственность и гибкость», чтобы достичь соглашения.

Ранее Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала контртеррористическую операцию против палестинского радикального движения ХАМАС в районе лагеря беженцев Джабалия в секторе Газа. После проведения разведки подразделения 401-й и 460-й бригад завершили окружение района для начала наступления.

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      Марина Совина
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