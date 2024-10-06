Израиль начал операцию в районе лагеря беженцев в Газе

ЦАХАЛ начала контртеррористическую операцию в районе лагеря беженцев в Газе

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала контртеррористическую операцию против палестинского радикального движения ХАМАС в районе лагеря беженцев Джабалия в секторе Газа. Об этом заявила пресс-служба ЦАХАЛ.

Как сообщается, 162-я дивизия ЦАХАЛ начала операцию в районе Джабалии в ночь на 6 октября. После проведения разведки подразделения 401-й и 460-й бригад завершили окружение района для начала наступления.

«Операция будет продолжаться столько, сколько необходимо, систематически нанося ущерб и основательно уничтожая террористическую инфраструктуру в регионе», — заявили в пресс-службе израильской армии. Утверждается, что военные уничтожили десятки целей, включая склады оружия, подземные объекты инфраструктуры движения и другие объекты инфраструктуры ХАМАС.

Ранее генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерриш накануне годовщины вторжения ХАМАС в Израиль призвал участников конфликта и мировое сообщество «прекратить страдания» на Ближнем Востоке. Он подчеркнул, что ХАМАС должны допустить представителей Красного Креста к заложниками.