В Казахстане признали состоявшимся референдум о строительстве АЭС

ЦИК Казахстана признала состоявшимся референдум о строительстве АЭС

Референдум о строительстве АЭС в Казахстане признан состоявшимся. Об этом заявила Центральная избирательная комиссия Казахстана, сообщение опубликовано на сайте ЦИК.

Избирательная комиссия признала референдум по состоянию явки на 14:00 по местному времени 6 октября. Как сообщается, бюллетени получили 51,77 % от общего количества избирателей.

«Референдум считается состоявшимся, если в голосовании приняло участие более половины граждан, имеющих право участвовать в референдуме», — подчеркнули в ЦИК.

Ранее политолог Роман Юнеман заявил о преувеличенности опасений по поводу протестов из-за строительства АЭС в Казахстане. Он подчеркнул, что перед казахстанским обществом стоят куда более серьезные вопросы, чем строительство атомной станции.