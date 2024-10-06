В Казахстане заявили об отсутствии нужды резервировать бензин в России в 2024 году

Минэнерго Казахстана: в 2024 году нет нужды резервировать на осень бензин в РФ

Министр энергетики Казахстана Алмасадам Саткалиев заявил об отсутствии нужды республики резервировать бензин в России в 2024 году. Его слова передает РИА Новости.

Саткалиев отметил, что каждый год Казахстан резервирует на осень 50-70 тысяч тонн бензина в РФ, что дает операторам возможность импортировать при необходимости данные объемы в случае отсутствия наличия дефицита. «Сейчас этой потребности нет», — отметил глава Минэнерго после голосования на референдуме по вопросу строительства АЭС.

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев анонсировал 6 октября проведение референдума по вопросу строительства АЭС.

Вопрос строительства АЭС в республике стоит на повестке с самого начала существования республики. В стране нет ни одной действующей станции. В 2019-м Токаев заявлял об отсутствии необходимости строительства станции, но 31 августа 2023 года предложил провести референдум по вопросу строительства.