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23:35, 6 октября 2024Россия

В России оценили последствия возможной атаки ВСУ на Белоруссию

Капитан Дандыкин: нападение на Белоруссию станет концом для власти в Киеве

Фото: MOD Russia / Globallookpress.com

Капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин в беседе с РИА Новости Крым оценил последствия возможной атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Белоруссию.

По его словам, подобное решение зависит от Вашингтона, а не от президента Владимира Зеленского или депутата Верховной Рады Олега Дунды, который высказал подобную идею. Однако Соединенные Штаты не пойдут на этот шаг, поскольку нападение станет концом для власти в Киеве.

«Все зависит от конкретного человека в Вашингтоне. Я не думаю, что сейчас у них в планах нападение на Беларусь. Это значило бы забить осиновый кол в тело киевского режима», — сказал военный эксперт.

Дандыкин назвал белорусскую армию одной из самых подготовленных, ее обучением занимаются российские военные с реальным боевым опытом. Он напомнил, что на территории республики размещены российские оперативно-тактические комплексы «Искандер» и находится тактическое ядерное оружие.

В субботу, 5 октября, депутат Верховной Рады Олег Дунда призвал «перенести войну не только на территорию Брянской и Курской области, но и в Беларусь». По его мнению, если украинские подразделения зайдут на территорию Белоруссии, ее армия «сложит свое оружие».

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      Марина Совина
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