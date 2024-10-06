Капитан Дандыкин: нападение на Белоруссию станет концом для власти в Киеве

Капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин в беседе с РИА Новости Крым оценил последствия возможной атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Белоруссию.

По его словам, подобное решение зависит от Вашингтона, а не от президента Владимира Зеленского или депутата Верховной Рады Олега Дунды, который высказал подобную идею. Однако Соединенные Штаты не пойдут на этот шаг, поскольку нападение станет концом для власти в Киеве.

«Все зависит от конкретного человека в Вашингтоне. Я не думаю, что сейчас у них в планах нападение на Беларусь. Это значило бы забить осиновый кол в тело киевского режима», — сказал военный эксперт.

Дандыкин назвал белорусскую армию одной из самых подготовленных, ее обучением занимаются российские военные с реальным боевым опытом. Он напомнил, что на территории республики размещены российские оперативно-тактические комплексы «Искандер» и находится тактическое ядерное оружие.

В субботу, 5 октября, депутат Верховной Рады Олег Дунда призвал «перенести войну не только на территорию Брянской и Курской области, но и в Беларусь». По его мнению, если украинские подразделения зайдут на территорию Белоруссии, ее армия «сложит свое оружие».

