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11:43, 6 октября 2024Россия

В России прокомментировали предложение перенести войну в Белоруссию

Медведев: Минск может использовать ТЯО, если Киев нападет на Белоруссию

Фото: РИА Новости

Минск может использовать тактическое ядерное оружие (ТЯО), если Киев нападет на Белоруссию. Об этом заявил заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале.

«Какая-то вонючая киевская Дунда предложила перенести войну в Белоруссию. Ну тогда у Александра Григорьевича будет полное основание обратиться к России для использования размещенного в Белорусии ТЯО. И ему трудно будет отказать в удовольствии посмотреть на огоньки в Киеве.» — написал он.

Ранее сообщалось, что заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев описал реакцию Запада на ядерную доктрину фразой «чем смешнее страна, тем выше гонор».

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      Анна Габай
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