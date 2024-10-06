В российском регионе учительнице пригрозили увольнением за замечание ученице

Учительнице из Липецка пригрозили увольнением за замечание ученице на уроке

Учительнице из Липецка Алиса Кучеренко пригорозили увольнением за замечание второкласснице, которая начала есть посреди урока. Об этом рассказала преподаватель в видеообращении, которое опубликовало издание «Площадь».

Отмечается, что ученица не стала реагировать на слова учительницы. Тогда та решила поставить ее возле доски, лицом к классу для привлечения внимания к дисциплине. Этот инцидент привел к скандалу.

По словам Кучеренко, девочка стояла спокойно, не плакала, ее все устраивало. Потом педагога пригласили на беседу с замдиректора, и матерью ученицы — та стала кричать и угрожать увольнением с позором.

Учитель подчеркнула, что после этого ее запугали и потребовали писать объяснительную. Далее состоялся разговор с директором, которая также не стала поддерживать преподавателя. Речь зашла даже о разбирательствах с участием прокуратуры.

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