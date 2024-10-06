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04:56, 6 октября 2024Россия

В российском регионе учительнице пригрозили увольнением за замечание ученице

Учительнице из Липецка пригрозили увольнением за замечание ученице на уроке

Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости

Учительнице из Липецка Алиса Кучеренко пригорозили увольнением за замечание второкласснице, которая начала есть посреди урока. Об этом рассказала преподаватель в видеообращении, которое опубликовало издание «Площадь».

Отмечается, что ученица не стала реагировать на слова учительницы. Тогда та решила поставить ее возле доски, лицом к классу для привлечения внимания к дисциплине. Этот инцидент привел к скандалу.

По словам Кучеренко, девочка стояла спокойно, не плакала, ее все устраивало. Потом педагога пригласили на беседу с замдиректора, и матерью ученицы — та стала кричать и угрожать увольнением с позором.

Учитель подчеркнула, что после этого ее запугали и потребовали писать объяснительную. Далее состоялся разговор с директором, которая также не стала поддерживать преподавателя. Речь зашла даже о разбирательствах с участием прокуратуры.

Ранее сообщалось, что учительница начальной школы из Великобритании потеряла работу из-за того, что научила девятилетних школьников танцу из TikTok.

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      Юлия Мискевич
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