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13:05, 6 октября 2024Мир

В США 10-летний ребенок угнал автомобиль и едва не сбил детей на детской площадке

В Миннеаполисе 10-летний ребенок угнал автомобиль и едва не сбил детей

Фото: Velimir Zeland / Shutterstock / Fotodom

В США 10-летний ребенок угнал автомобиль и едва не сбил детей на детской площадке. Об этом сообщает The Sun.

В Миннеаполисе, штате Миннесота, школьник угнал автомобиль и разъезжал на нем по детской площадке, едва не сбив детей. Инцидент попал на записи камер уличного видеонаблюдения. Юного нарушителя задержала полиция.

Утверждается, что школьник уже имел проблемы с законом, он трижды был арестован и проходит подозреваемым не менее чем в десяти делах, связанных с угонами и грабежами. Личность ребенка не раскрывается в интересах следствия.

Ранее сообщалось, что в штате Огайо, США, маленькая девочка угнала внедорожник матери ради поездки в магазин. Восьмилетняя американка рассказала, что в пути создала аварийную ситуацию лишь один раз, когда врезалась в почтовый ящик.

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      Олег Давыдов
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