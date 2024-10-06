Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
14:32, 6 октября 2024Мир

Власти Бразилии назвали причину отказа разблокировать соцсеть X

Reuters: власти Бразилии требуют от соцсети X перевода денег на правильный счет

Фото: Hamad I Mohammed / Reuters

Власти Бразилии требуют от руководства соцсети X перевода денег на правильный банковский счет. Об этом пишет Reuters со ссылкой на представителя Верховного суда Бразилии.

Представитель суда назвал причину отказа разблокировать соцсеть после перевода денежных средств. По его словам, компания не может возобновить работу в Бразилии, так как перевела сумму штрафа на неправильный банковский счет.

«Оплата штрафов, которую, по утверждению юристов X, компания произвела корректно, является единственным невыполненным требованием суда для возобновления работы платформы в Бразилии», — заявил представитель властей Бразилии.

Ранее Коллегия Верховного суда Бразилии подтвердила приостановку работы соцсети X. Работа социальной сети была приостановлена до выполнения требований суда — оплаты штрафов и назначения юридического представителя в стране.

Что думаешь? Оцени!
      Алевтина Запольская
      Обсудить
      Последние новости

      Под Харьковом погиб российский оппозиционер Дадин, воевавший за ВСУ. В честь него назвали статью УК

      Зять убитой Фарион погиб на фронте

      Премьер Словакии заявил о неработающей русофобии в Европе

      В Госдуме высказались о законопроекте запрета пропаганды чайлдфри

      Появилось видео удара по судну с оружием под Одессой

      В Грузии прокомментировали слухи о готовности признать Абхазию и Южную Осетию

      В Сирии прогремел взрыв на заводе

      В российском регионе сбили несколько воздушных целей

      Власти Бразилии назвали причину отказа разблокировать соцсеть X

      В российском регионе пришедшего в гости к 17-летней девушке мужчину изнасиловали шваброй

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше