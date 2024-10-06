Власти Бразилии назвали причину отказа разблокировать соцсеть X

Reuters: власти Бразилии требуют от соцсети X перевода денег на правильный счет

Власти Бразилии требуют от руководства соцсети X перевода денег на правильный банковский счет. Об этом пишет Reuters со ссылкой на представителя Верховного суда Бразилии.

Представитель суда назвал причину отказа разблокировать соцсеть после перевода денежных средств. По его словам, компания не может возобновить работу в Бразилии, так как перевела сумму штрафа на неправильный банковский счет.

«Оплата штрафов, которую, по утверждению юристов X, компания произвела корректно, является единственным невыполненным требованием суда для возобновления работы платформы в Бразилии», — заявил представитель властей Бразилии.

Ранее Коллегия Верховного суда Бразилии подтвердила приостановку работы соцсети X. Работа социальной сети была приостановлена до выполнения требований суда — оплаты штрафов и назначения юридического представителя в стране.