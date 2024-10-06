Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
17:56, 6 октября 2024Мир

Водитель отвлекся на секс-чат и попал в ДТП с беременной женщиной

Водитель в США попал в ДТП с беременной женщиной, потому что сидел в секс-чате

Фото: Henry Romero / Reuters

В США водитель грузовика попал в ДТП из-за общения в секс-чате. Об этом сообщает CBS News.

Причиной инцидента стало то, что 52-летний дальнобойщик, находившийся за рулем полуприцепа, отвлекся на эротическую переписку в своем смартфоне.

В результате аварии с участием нескольких автомобилей два человека, одним из которых оказалась женщина на 31-й неделе беременности, получили серьезные травмы. Женщине экстренно провели кесарево сечение, однако младенца спасти не удалось. Сообщается, что водитель предстанет перед судом в декабре 2024 года.

Ранее стало известно, что 10-летний ребенок в США угнал автомобиль и едва не сбил других детей.

Что думаешь? Оцени!
      Андрей Шеньшаков
      Обсудить
      Последние новости

      Умер игравший депутата Наливкина актер

      В Финляндии призвали повреждать автомобили российских дипломатов

      В российском регионе ребенок получил ранения в результате атаки ВСУ

      Россиянин описал некоторые законы в США фразой «становится не по себе»

      На российской станции из вагона-цистерны вытекло 100 литров серной кислоты

      В США рассказали о новой фазе украинского конфликта из-за Угледара

      Водитель отвлекся на секс-чат и попал в ДТП с беременной женщиной

      Российская теннисистка одной фразой оценила информацию о помолвке с первой ракеткой мира

      Симоньян сообщила о смерти воевавшего на стороне ВСУ российского оппозиционера

      На Украине предрекли военный мятеж из-за потери Угледара

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше