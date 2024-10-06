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15:06, 6 октября 2024Бывший СССР

Зять убитой Фарион погиб на фронте

Зять убитой депутата Фарион Василий Особа погиб на фронте

Фото: Stringer / Reuters

Зять убитой экс-депутата Верховной Рады Украины Ирины Фарион Василий Особа погиб на фронте. Об этом сообщает «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

О смерти Особы сообщила его жена София Семчишин на странице в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена). Зять Фарион воевал в составе бригады Национальной гвардии Украины «Рубеж».

Гибель Особы на фронте подтвердил лидер партии «Свобода» Олег Тягнибок на странице в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена). Сообщается, что военнослужащий был убит в ходе боев на северском направлении.

Ранее мать подозреваемого в убийстве Фарион Вячеслава Зинченко рассказала о почитании им Степана Бандеры. Она добавила, что считает произошедшее «какой-то политической игрой».

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      Алевтина Запольская
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