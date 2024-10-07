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11:44, 7 октября 2024Ценности

41-летняя Светлана Лобода снялась в прозрачном наряде

Фото: @lobodaofficial

Украинская певица Светлана Лобода снялась в откровенном образе. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), которая насчитывает 14,8 миллиона подписчиков.

41-летняя исполнительница предстала перед камерой, сидя с пиццей в руках в прозрачном кружевном наряде с глубоким декольте. Так, одежда частично обнажала ее грудь и облегала фигуру.

При этом знаменитость распустила волосы и сделала макияж с акцентом на губах, подчеркнув их контур коричневым карандашом. Кроме того, артистка нанесла красный лак на ногти.

В сентябре Лобода также опубликовала фото топлес.

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      Карина Черных
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