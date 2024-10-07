Энн Хэтэуэй снова сыграет в «Дневниках принцессы»

Актриса Энн Хэтэуэй сыграет в третьей части фильма «Дневники принцессы»

Американская актриса Энн Хэтэуэй вернется к роли в третьей части фильма «Дневники принцессы». Об этом она рассказала на своей странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Артистка, исполнившая главную роль в первых двух лентах франшизы, снова сыграет принцессу Дженовии. «Чудеса случаются! Сказка продолжается», — сказала Хэтэуэй.

Ранее стало известно, что студия Disney начала работу над созданием третьей части «Дневников принцессы».

Первая часть фильма «Дневники принцессы», основанного на одноименном романе Мэг Кэбот, вышла в 2001 году. В основу сюжета легла история девочки-подростка, которая внезапно узнает, что она наследница престола королевства Дженовия. Через три года после выхода картины состоялась премьера продолжения комедии.