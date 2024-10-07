Артемий Лебедев призвал одну категорию стран сказать спасибо России

Блогер Лебедев заявил, что страны СНГ должны быть благодарны России

Блогер и дизайнер Артемий Лебедев призвал одну категорию стран быть благодарными России. Об этом он порассуждал в выпуске обзора новостей, доступном в соцсети «ВКонтакте».

Лебедев прокомментировал новость о том, что во многих учебниках стран СНГ Россию представляют как страну-колонизатора. «Местный народ унизили, заставили заниматься плохими привычками, споили, а забрали себе все самое ценное и хорошее. А не то, что мы им построили электростанции, дороги, обучили и собственно подарили им государственность», — уточнил блогер.

Дизайнер заявил, что не считает негативным для страны статус колонизатора. По его мнению, колониализм приводил к развитию многих государств на планете. Лебедев также рассказал, что считает правильными действия советских властей по отношению ко многим республикам. «Пусть у себя в учебнике напишут большими буквами "Спасибо, Россия, за то, что вообще научила нас жить"», — заключил он.

Ранее Лебедев заявил о правдивости советской пропаганды в отношении США. По его словам, скоро в стране могут ухудшиться условия жизни, как это описывали в СССР.